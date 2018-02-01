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ПроисшествияВ Ласнамяэ мужчина насмерть разбился на электрическом велосипеде

Дата публикации: Сегодня, 12:14 Просмотрено: 61

Как сообщает портал ERR, поздно вечером в воскресенье в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в котором погиб ехавший на оснащенном электромотором велосипеде 56-летний мужчина.

 

В Ласнамяэ мужчина насмерть разбился на электрическом велосипеде

фото иллюстративное


Инцидент случился в 21:49 у дома №38 на улице Суур-Сыямяэ, где 56-летний мужчина на велосипеде с электромотором не справился с управлением и врезался в столб уличного освещения, передает пресс-служба полиции.

От полученных травм головы мужчина скончался на месте происшествия.

Для выяснения всех обстоятельства случившегося полиция просит позвонить по номеру 112 или связаться по электронной почте pohja.lmt@politsei.ee.

 

Источник ERR

 

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