В Ласнамяэ мужчина насмерть разбился на электрическом велосипеде

ПроисшествияВ Ласнамяэ мужчина насмерть разбился на электрическом велосипеде
Дата публикации: Сегодня, 12:14 Просмотрено: 61
Как сообщает портал ERR, поздно вечером в воскресенье в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в котором погиб ехавший на оснащенном электромотором велосипеде 56-летний мужчина.
фото иллюстративное
Инцидент случился в 21:49 у дома №38 на улице Суур-Сыямяэ, где 56-летний мужчина на велосипеде с электромотором не справился с управлением и врезался в столб уличного освещения, передает пресс-служба полиции.
От полученных травм головы мужчина скончался на месте происшествия.
Для выяснения всех обстоятельства случившегося полиция просит позвонить по номеру 112 или связаться по электронной почте pohja.lmt@politsei.ee.
Источник ERR