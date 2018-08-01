В Нарве скончался водитель, выехавший с дороги по причине нарушения здоровья

Дата публикации: Вчера, 16:45 Просмотрено: 63

Сегодня, 6 августа, в 9.35 в Центр тревоги сообщили о ДТП в Нарве на Таллиннском шоссе. По имеющейся на данный момент информации, автомобиль, за рулем которого находился 61-летний мужчина, выехал с дороги и после этого врезался в дерево по причине нарушения здоровья водителя.

Иллюстративное фото.

Водитель скончался на месте происшествия.

Пассажир автомобиля, 61-летняя женщина, повреждений не получила.

Полиция приносит соболезнования близким погибшего.

По информации Департамента полиции и погранохраны