Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

ПроисшествияВ Нарве скончался водитель, выехавший с дороги по причине нарушения здоровья

Дата публикации: Вчера, 16:45 Просмотрено: 63

Сегодня, 6 августа, в 9.35 в Центр тревоги сообщили о ДТП в Нарве на Таллиннском шоссе. По имеющейся на данный момент информации, автомобиль, за рулем которого находился 61-летний мужчина, выехал с дороги и после этого врезался в дерево по причине нарушения здоровья водителя.

В Нарве скончался водитель, выехавший с дороги по причине нарушения здоровья

Иллюстративное фото.

Водитель скончался на месте происшествия.

Пассажир автомобиля, 61-летняя женщина, повреждений не получила.

Полиция приносит соболезнования близким погибшего.

По информации Департамента полиции и погранохраны

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
три - ноль (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все