В Нарве скончался водитель, выехавший с дороги по причине нарушения здоровья

ПроисшествияВ Нарве скончался водитель, выехавший с дороги по причине нарушения здоровья
Дата публикации: Вчера, 16:45 Просмотрено: 63
Сегодня, 6 августа, в 9.35 в Центр тревоги сообщили о ДТП в Нарве на Таллиннском шоссе. По имеющейся на данный момент информации, автомобиль, за рулем которого находился 61-летний мужчина, выехал с дороги и после этого врезался в дерево по причине нарушения здоровья водителя.
Иллюстративное фото.
Водитель скончался на месте происшествия.
Пассажир автомобиля, 61-летняя женщина, повреждений не получила.
Полиция приносит соболезнования близким погибшего.
По информации Департамента полиции и погранохраны