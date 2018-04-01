В Нарве полицейские ликвидировали нарколабораторию

Дата публикации: Сегодня, 15:24 Просмотрено: 94

На прошлой неделе полицейские криминального бюро и полицейские подразделения быстрого реагирования Идаской префектуры задержали в Нарве троих мужчин, которых есть основание подозревать в совершении наркопреступления.

Оперативная съемка.

В ходе делопроизводства полицейские ликвидировали нарколабораторию, в которой мужчины изготавливали амфетамин в больших количествах.

В четверг, 26 апреля, полицейские задержали троих мужчин, которым предъявлено подозрение в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, совершаемом неоднократно и группой лиц (статья 184, раздел 2, пункт 1, 2 Пенитенциарного кодекса). На прошлой неделе по ходатайству Вируской окружной прокуратуры и разрешению суда двое мужчин были взяты под стражу.

В ходе производства было изъято более шести литров жидкого амфетамина, который использовался в качество исходного материала, и более двух килограммов готового амфетамина, то есть готового продукта. Два килограмма готового продукта равняется примерно 8000 дозам, стоимость которых на улицах составила бы как минимум 80 000 евро.

Руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юузе сказал, что для полиции это важная победа и к этому результату пришли путем длительной и интенсивной работы службы по борьбе с организованной преступностью и наркопреступлениями.

„Изготовление наркотиков в таком количестве в Ида-Вирумаа встречается очень редко, за последние годы это единичный случай. В данном случае вы говорим об очень больших количествах. Следствием было выяснено, что наркотические вещества изготавливали именно в Нарве и продавали в Ида-Вирумаа. Борьба с наркопреступлениями была и остается для нас одним из приоритетов", — сказал Райнет Юузе.

Подозреваемые являются жителями Нарвы. Взятый под стражу 28-летний мужчина ранее неоднократно наказывался в уголовном порядке, 40-летний мужчина наказаний в уголовном порядке не имеет.

Прокурор по особым делам Вируской окружной прокуратуры Гюнтер Коовит сказал, что полиция провела очень хорошую работу. "Бесспорно в этом случае мы имеем дело с опасным для общества преступлением, которое причиняет вред здоровью людей, употребляющих наркотики, и в свою очередь ведет к совершению разных преступлений. Поэтому взятие подозреваемых под стражу было необходимо для предотвращения новых преступлений", — сказал прокурор по особым делам.

В случае признания их виновными, мужчин ждет тюремное заключение сроком от трех до 15 лет.