Найдя снаряд, сообщи в Центр тревоги

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Восточный спасательный центр предупреждает, что с началом сезона садовых и полевых работ увеличивается количество обнаруживаемых снарядов, неразорвавшихся с военных времен. Уже в течение этого года Восточно-Эстонская группа разминирования получила более 25 вызовов и обезвредила 53 боеприпаса.

Иллюстративное фото.

О подозрительных находках следует сообщить по номеру 112. Если это возможно, желательно подождать саперов недалеко от места находки, если невозможно – необходимо как-то отметить это место. Одна из возможностей – с помощью мобильного телефона. Совершенные телефоны оснащены возможностью получить GPS- координаты, которые можно передать в Центр тревоги, что облегчит группе разминирования поиск места находки.

Главный сапер Восточно-Эстонской группы разминирования Рагнар Рейльян обращает внимание: в случае обнаружения подозрительно похожего на снаряд предмета ни в коем случае нельзя прикасаться к нему и не стоит пытаться сдвинуть с места. Нельзя продолжать его выкапывать (если он обнаружен в ходе садовых работ), поднимать с земли, начинать осматривать и прочее. Предупредите окружающих людей о возможной опасности и не позволяйте приближаться к подозрительному предмету.

Никто не станет смеяться или наказывать вас за то, что вы перестраховались и сообщили о снаряде, который оказался не снарядом. Лучше перестраховаться.

В основном в Эстонии находят патроны, мины, ручные гранаты и снаряды. Также были найдены и обезврежены несколько авиационных бомб и обнаружены взрывчатые вещества.

По информации Спасательного департамента