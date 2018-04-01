Полицейская сводка

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Причинение серьезного вреда здоровью

29 апреля в Силламяэ произошло нападение на 32-летнего мужчину. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу для оказания первой помощи.

Физическое насилие

25 апреля в Силламяэ на бл. Виру 21-летнего молодого человека избил его знакомый 23-летний мужчина.

26 апреля в Нарве в квартире на ул. Даумана 35-летняя женщина ударила свою 58-летнюю мать.

27 апреля в Нарве в квартире на ул. Даумана на 62-летнюю женщину напал ее сын. Полиция задержала 36-летнего мужчину.

27 апреля в Нарве на лестничной площадке жилого дома на ул. Йоала 49-летнюю женщину оттолкнул ее сосед, 42-летний мужчина. Женщина ощутила боль.

28 апреля в Нарве возле развлекательного заведения на ул. Мыйза на 33-летнюю женщину напал ее знакомый. Полиция задержала 37-летнего мужчину.

29 апреля в Нарве в квартире на пр. Выйду на 33-летнего мужчину напал его знакомый. Полиция задержала 34-летнего мужчину.

29 апреля в Нарве на Таллиннском шоссе на 19-летнюю девушку напала ее знакомая женщина.

29 апреля в развлекательном заведении на ул. Йыэ было совершено нападение на 39-летнего мужчину.

30 апреля в Силламяэ в квартире на ул. Кеск на 74-летнюю женщину напал ее сын. Полиция задержала 52-летнего мужчину.

30 апреля в Нарве на ул. Креэнхольми 60-летнюю женщину ударил ее знакомый 41-летний мужчина.

1 мая в Нарве в садовом товариществе "Лесное" в ходе ссоры 44-летнего мужчину ударил его сосед.

1 мая в Силламяэ в квартире на ул. Гагарина возникла ссора между 37-летним мужчиной и его супругой, в результате чего мужчина был избит. Полиция задержала 31-летнюю женщину.

Угрозы

30 апреля в Нарва-Йыэсуу в квартире на ул. Кудрукюла 63-летней женщине угрожал ее сын. Полиция задержала 35-летнего мужчину.

30 апреля в Нарве на ул. Пушкина угрозам подвергся 14-летний юноша.

Жестокое обращение с животными

1 мая в полицию поступило сообщение, что в Нарва-Йыэсуу, во дворе дома на ул Вильде собаку облили бензином. Полиция начала расследование в соответствии с разделом Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными. Подробности дела выясняются.

Кражи

24 апреля в Силламяэ неизвестные проникли в магазин на ул. Павлова и украли алкоголь. Ущерб составил 270 евро.

Присвоение имущества

25 апреля в Нарва-Йыэсуу на ул. Вабадусе был присвоен кошелек с наличными. Ущерб составил 250 евро.

Будни спасателей

26 апреля в 19.01 поступил вызов на ул. Уускюла в Нарве. На месте выяснилось, что в квартире подгорела пища. Спасатели проветрили помещение. В квартире не было дымового датчика.

Новости Восточно-эстонской саперной группы

26 апреля были обезврежена найденная в Нарва-Йыэсуу в Мерикюла противотанкоая мина и 82 мм минометная мина, найденная в Нарве на ул. Тяхе.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента