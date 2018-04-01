До сих пор не найден взявший оружие и пропавший полицейский

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Полицейский, который в среду взял в Харьюмаа табельное оружие и ушел в неизвестном направлении, до сих пор не найден несмотря на масштабные поиски.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Крулль отметил, что полиция около 20 часов в среду вечером прекратила поиски на местности в окрестностях дома пропавшего Марека в Суурупи. В поисках участвовало около 40 полицейских, многие из них занимались поисками коллеги добровольно.

«В ходе поисков на местности мы проверили лесные рощи, расположенные в районе катакомбы и побережье. С помощью местного жителя мы на лодке также прошли вдоль побережья Суурупи. Поддержку при поисках оказывали вертолет и дрон департамента полиции и погранохраны. Мы также обошли заправочные станции и магазины и расспросили местных жителей на тот случай, если кто-нибудь из них видел Марека», - сказал Крулль и добавил, что автомобиль Марека стоит перед домом, а телефон отключен с вечера понедельника.

В четверг полиция продолжит в деревне Суурупи поиски Марека. «Мы проверим поступившие от людей подсказки и продолжим проверку записей камер видеонаблюдения. Если у кого-то есть информация о местонахождении Марека, просим сообщить об этом по номеру 112. Ситуацию для нас делает серьезной знание, что у Марека с собой оружие. У нас нет оснований полагать, что он может представлять опасность для окружающих. Мы активно работаем над тем, чтобы быстро найти Марека», - добавил Крулль.

BNS

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