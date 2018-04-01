Убитой в Кохтла-Ярве Насте было нанесено как минимум десять ударов ножом

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Повидавший на своем веку многое следователь считает убийство 15-летней девочки в Кохтла-Ярве пугающим, пишет Eesti Päevaleht.

Kohtla-Järve on šokis. Foto: Jengeni Kapov, Delfi

”Пугает то, с какой эмоциональностью было совершено это убийство”, — сказал он.

Наручники захлопнулись на запястьях 18-летнего Артема в воскресенье в 19:30, спустя 12 часов после убийства. Хотя молодой человек и является жителем Кохтла-Ярве, задержали его в Нарве.

Настя и Артем не только были знакомы, но и какое-то время являлись парой. Почему девочка в ту ночь решила пойти на встречу к своему бывшему парню, пока неясно.

Подруга Насти сказала Delfi, что накануне у нее обострились отношения с бывшим парнем, который, судя по разговорам, ее раньше бил.

”С пятницы на субботу я гуляла с Настей до половины первого ночи. Она звонила тогда своему бывшему парню со скрытого номера. Не знаю, почему, но он, судя по всему, не хотел с ней общаться. Она ходила и говорила, что ее все бесит”, — рассказала подруга.

Артема окружающие описывают скорее как почитателя уголовной романтики. Но, веротяно, молодой человек даже не представляет, что ждет его теперь, после убийства молодой ни в чем неповинной девочки.

В случаях, подобных этому, следователи всегда отрабатывают версию о серийном убийце. ”Тогда на место происшествия стягиваются большие ресурсы. На месте были не только следователи и эксперты, но и дополнительные патрули. Они разговаривали с жителями Кохтла-Ярве и успокаивали их”, — говорит гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.

”Важно понимать, что люди напуганы. В таких случаях всегда много неизвестности и начинают появляться слухи. Так произошло и в Кохтла-Ярве. Я понимаю те сомнения, опасения и крики, когда родители боятся отправлять детей в школу, — сказал он. — Кроме того, для поиска преступника нам необходимо быть как можно больше на месте, говорить с родителями, друзьями, обществом”.

”Если молодая 15-летняя девочка таким образом заканчивает свой жизненный путь, то в этом есть что-то очень трагичное и влияющее на безопасность”, — отметил глава Идаской префектуры Тарво Крууп.

”На самом деле меня очень беспокоит, что, как в воскресенье написали в прессе, кто-то из местных сказал, что в ту ночь в округе были слышны женские крики. В ночь с субботы на воскресенье в том регионе было девять патрулей. Если бы тот, кто слышал крики, позвонил по 112, то полиция, несомненно, отреагировала бы. Мы никогда не узнаем, можно было бы спасти жизнь девочки, но той ночью мы этой информации не получили”, — сказал Крууп.

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