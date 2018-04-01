Поицейская сводка

Дата публикации: Сегодня, 12:19 Просмотрено: 55

Иллюстративное фото.

Кражи

В промежуток между 4 и 12 апреля в Нарве из гаражного бокса на ул. Даумана были украдены 6 гироскутеров, запчасти к ним, адаптер для электроколеса и дизельное топливо. Ущерб составил 1665 евро.

Физическое насилие

12 апреля в Нарве в квартире на ул. Партизани 79-летнюю женщину избил ее сын. Полиция задержала 49-летнего мужчину.

14 апреля в Силламяэ возле дома на ул. Виру была избита 28-летняя женщина.

14 апреля в Нарве в квартире на ул. Уускюла 34-летнюю женщину ударил ее 34-летний супруг.

14 апреля в Нарве в квартире на ул. Хайгла 36-летнюю женщину избил ее супруг. Полиция задержала 36-летнего мужчину.

15 апреля в Силламяэ в квартире на пр. Виру 46-летнюю женщину избил ее сожитель. Полиция задержала 42-летнего мужчину.

Будни спасателей

13 апреля в 15.08 спасатели выехали на Таллиннское шоссе в Силламяэ, где загорелся домик-прицеп. Никто не пострадал. Пожар был потушен в 15.31.

14 апреля в 14.07 спасатели выехали на ул. Чкалова в Силламяэ, откуда поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома сработал дымовой датчик. На месте выяснилось, что пожилая женщина забыла на плите кастрюлю и пища подгорела. Спасатели проветрили помещение и вызвали для женщины скорую помощь, чтобы проверить состояние ее здоровья.

14 апреля в 19.01 спасателей вызвали на ул. Раквере в Нарве, где загорелся заброшенный частный дом. Пожар был ликвидирован в 19.16.

За минувшую неделю спасатели Ида-Вирумаа более 40 раз выезжали на тушение травяных палов. Спасательный департамент указывает, что сжигание травы опасно и запрещено. За поджог травы или пожар, вызванный небрежным обращения с огнем, может быть назначен штраф до 1200 евро. Кроме того, лицо, виновное в этом, должно будет компенсировать ущерб нанесенный окружающей среде.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента