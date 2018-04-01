Полиция расследует убийство 15-летней девочки

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В воскресенье утром в одном из дворов по улице Пярна в Кохтла-Ярве было обнаружено тело 15-летней девочки с ножевыми ранениями.

В 8.38 в Кохтла-Ярве в полицию поступило сообщение от случайного прохожего, что во дворе на улице Пярна обнаружено тело 15-летней девочки.

По имеющейся сейчас информации, девочка была еще в полночь у себя дома, но ушла, не сообщив об этом своим близким. На месте происшествия сразу же начали работу следователи и криминалисты Идаской префектуры и судмедэксперт.

По словам руководителя криминального бюро Идаской префектуры Райнета Юузе, первые 24 часа после совершения преступления для полиции являются самыми важными. "Вся наша команда работает, чтобы найти убийцу девушки. Сейчас мы работаем над несколькими версиями. Мы считаем вероятным то, что жертва могла знать убийцу", — сказал Юузе.

"Тело девушки нашли в жилом районе и вполне возможно, что кто-то мог что-то видеть или слышать. Пожалуйста, если у вас есть какая-либо информация, передайте ее полиции по номеру 112. Сейчас важен любой фрагмент информации", — добавил руководитель криминального бюро.

Полиция начала уголовное делопроизводство по статье 114 Пенитенциарного кодекса ("Убийство при отягчающих обстоятельствах").

Всех людей, у которых есть информация, касающаяся этого происшествия, видели либо слышали что-либо, просим незамедлительно связаться с полицией по номеру 112.

Виктория Корпан

пресс-секретарь