Сжигание сухой прошлогодней травы опасно и наказуемо

Дата публикации: Сегодня, 15:26 Просмотрено: 56

Спасательный департамент напоминает о том, что поджигание прошлогодней травы запрещено законом по всей территории Эстонии. Людям это может грозить штрафом в размере до 1200 евро. Тому, кто стал причиной пожара, придется также возместить ущерб, нанесенный окружающей среде.

Вдобавок к тому, что огонь может перекинуться с полей на близлежащие леса, эти возгорания приносят большой вред всему живому. Во многих случаях причиной таких пожаров становится игра детей с огнем, но стоит отметить, что и взрослые ведут себя небезопасно, случайно (например, бросив непотушенный окурок) или даже злонамеренно поджигая сухую траву. Кроме того, причинами пожаров может стать сжигание мусора на участках или разведение костров в лесу без соблюдения требований пожаробезопасности.

Огонь распространяется быстро, и человек, не имеющий опыта, далеко не всегда может справиться с его тушением. Важно и то, что занятые в тушении травы спасатели не смогут оперативно среагировать на другие пожары, если в это же время случится большее несчастье и нужно будет спасать жизни людей и их имущество.

Евгения ПАРВ,

руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра