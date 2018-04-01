КаПо: просивший об убежище в Эстонии активист из Пскова работал на ФСБ

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Суд в Эстонии в прошлом году приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина России Михаила Петрова, в свое время просившего предоставить ему в Эстонии политическое убежище.

В своем опубликованном в четверг ежегоднике департамент полиции безопасности (КаПо) отмечает, что, наряду с интересом к Эстонии со стороны российской военной разведки ГРУ, соответствующую активность проявляет и Федеральная служба безопасности России (ФСБ).

17 октября 2017 года суд в Эстонии приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина России Михаила Петрова, которого признали виновным в насильственных действиях, направленных против суверенитета и независимости Эстонии, а также ее территориальной целостности.

«Петров сотрудничал с ФСБ с 1990-х годов и собирал для передачи ФСБ сведений о зданиях, работниках, транспортных средствах КаПо, а также лицах, имеющих контакты с сотрудниками полиции безопасности. В круг задач Петрова входило налаживание, развитие и поддерживание контактов с жителями Эстонии, передача ФСБ информации о лицах и круге их общения», - отмечается в ежегоднике.

По словам генерального директора КаПо Арнольда Синисалу, Петров просил предоставить ему в Эстонии политическое убежище. В ответ на вопрос, проявляла ли КаПо прежде интерес к людям, просившим убежище в Эстонии, Синисалу сообщил, что это первый случай, о котором рассказывает полиция безопасности.

Синисалу подтвердил, что речь идет о директоре Псковской детской художественной школы и тренере восточных единоборств Михаиле Петрове.

После проведенного 22 июня прошлого года конкурса антивоенного детского рисунка директор Псковской детской художественной школы и тренер восточных единоборств Михаил Петров обратился к властям Эстонии с просьбой об убежище.

«Накануне вечером я получил от нескольких источников информацию, которую можно резюмировать так: я перешел определенную границу, - рассказал Петров порталу micetimes.asia. - Я должен был срочно покинуть страны, сразу после тренировки, то есть, с рюкзаком и в кимоно». По его словам, он подал прошение о предоставлении ему убежища и добавил, что в Россию не вернется.

По словам Петрова, к нему начал проявлять интерес областной отдел ФСБ по защите конституционного порядка.

В распространенном в социальных сетях видео показано, как Петров подводит группу младшеклассников к каменной стене и просит их нарисовать антивоенные рисунки. Один из учеников изображает дружбу России и Украины, этот рисунок Петров хвалит, отмечая, что если его поколение совершило много плохого, то задача поколения учеников это нейтрализовать. Стена, на которой рисовали дети, окружает место дислокации в Пскове российской 76-й воздушно-десантной дивизии.

Петров и ранее проявлял общественную активность и вступил в конфликт с псковскими властями. 12 июня он организовал акцию в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, на которой в своей речи призвал бороться с коррупцией и сказал, что ранеет сотрудничал с чиновниками.

BNS

Агент ФСБ приговорен к трем годам тюрьмы

В конце прошлого года суд приговорил к трем годам тюрьмы агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Альберта Проворникова, говорится в ежегоднике полиции безопасности.

В опубликованном в четверг ежегоднике сообщается, что приговор имевшему двойное гражданство Проворникову был вынесен 4 октября прошлого года.

Проворников обвинен в нарушении государственной присяги Эстонии, сообщается в ежегоднике.

"ФСБ завербовала Провороникова в целях сотрудничества, чтобы получить сведения о заставах Лыунаской префектуры департамента полиции и погранохраны, о военной части Куперьяновского пехотного батальона и л зданиях департамента полиции", - сообщается в ежегоднике.

BNS

Суд приговорил агента ГРУ к четырем годам тюрьмы

Суд приговорил к четырем годам тюремного заключения работавшего на российскую военную разведку ГРУ гражданина Эстонии Илью Тихановского.

Полиция безопасности задержала Тихановского 10 декабря прошлого года, говорится в ежегоднике КаПо.

Илья Тихановский, согласно подозрению, работал на ГРУ, он обвинен в государственной измене.

Генеральный директор Полиции безопасности Эстонии Арнольд Синисалу сказал в четверг, что суд приговорил Тихановского в порядке согласительного производства к четырем годам тюремного заключения.

По словам Синисалу, Тихановский достиг соглашения с прокуратурой и "сказал все". Синисалу не захотел комментировать мотивы Тихановского, отметив только, что его деятельность была связана с IT-сферой.

Это второй случай, когда в Эстонии задержали агента ГРУ.

Первый случай задержания агента ГРУ был 9 января прошлого года, когда КаПо задержала проживавшего в Эстонии на основании вида на жительство Артема Зинченко. 8 мая Зинченко был приговорен Харьюским уездным судом за то, что занимался разведывательной деятельностью против Эстонской республики, к пяти годам тюремного заключения .

10 февраля нынешнего года Зинченко обменяли на приговоренного в России за шпионаж эстонского предпринимателя Райво Суси.

"Оба казуса ясно показывают, что деятельность ГРУ в отношении Эстонии в последние годы стала все более интенсивной", отмечается в ежегоднике департамента полиции безопасности.

BNS