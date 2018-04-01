Полицейская сводка

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Физическое насилие

5 апреля в Нарве возле жилого дома на Таллиннском шоссе незнакомый мужчина толкнул 64-летнюю женщину, в результате чего женщина упала и получила травму.

5 апреля в Нарве в квартире на ул. Пушкина на 63-летнюю женщину напал ее сожитель. Полиция задержала 59-летнего мужчину.

6 апреля в Нарве в квартире на ул. Кереса 18-летнюю девушку побил ее брат. Полиция задержала мужчину.

6 апреля в Нарве в комнате общежития на ул. Раквере на 36-летнего мужчину напали его знакомые.

6 апреля в Нарве в квартире на ул. Кангеласте на 30-летнего мужчину напал 18-летний юноша.

7 апреля в Нарве возле магазина на ул. Креэнхольми был избит 19-летний юноша. Полиция задержала 31-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

8 апреля в Нарве в квартире на ул. Кангеласте пьяный мужчина напал на свою 47-летнюю жену и 27-летнюю дочь. Полиция задержала 48- летнего мужчину.

8 апреля в Нарве в квартире на ул. Ору 35-летнюю женщину избил ее сожитель. Полиция задержала 30-летнего мужчину.

8 апреля в Нарве на ул. Выйду было совершено нападение на 19-летнего молодого человека.

Кража

5 апреля в Нарве на стадионе на ул. Харидусе из кармана куртки был украден мобильный телефон Samsung Galaxy. Ущерб составил 210 евро.

Присвоение имущества

10 апреля в Нарве в магазине на Таллиннском шоссе был присвоен мобильный телефон Huawei с колонками. Ущерб составил 307 евро.

По информации Департамента полиции и погранохраны