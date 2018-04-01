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ПроисшествияНа юге Эстонии распространяются фальшивые деньги

Дата публикации: Сегодня, 11:50 Просмотрено: 21

В понедельник Лыунаской префектуре поступил ряд сообщений о поддельных купюрах номиналом 50 евро.

На юге Эстонии распространяются фальшивые деньги

В Валгамаа полиции сообщили, что в начале апреля в Лыунаском представительстве занимающейся организацией перевозок наличных денег охранной фирмы было обнаружено две банкноты номиналом 50 евро с признаками фальсификации, сообщил пресс-секретарь префектуры.

В Вильяндимаа в первую неделю апреля в Лыунаском представительстве занимающейся организацией перевозок наличных денег охранной фирмы была обнаружена одна монета номиналом 2 евро с признаками подделки.

Во второй половине марта в представительстве занимающейся организацией перевозок наличных денег охранной фирмы в Тарту обнаружили одну банкноту номиналом 10 евро и две банкноты номиналом 50 евро с признаками подделки. Банкноты номиналом 10 и 50 евро с признаками подделки также были обнаружены в начале прошлого месяца.

 

BNS

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