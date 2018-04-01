Открытое обращение генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару

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25 марта в российском городе Кемерово вспыхнул пожар, в котором погибло свыше 60 человек. Меня спрашивали несколько раз: возможно ли подобное в Эстонии? Я надеюсь, что нет.

Дорогие торговцы!

Нельзя, чтобы трагедия Кемерово повторилась где бы то ни было, нельзя, чтобы подобное случилось и в Эстонии. Именно у вас есть возможность стоять на страже того, чтобы ни один человек в Эстонии не оказался в огненной ловушке из-за того, что на пути эвакуации дверь завалена ящиками в товарами или из-за того, что сигнализация не сработала из-за экономии на ее обслуживании.

В Эстонии установлены требования, которые помогают предотвратить несчастья – будь то отчеты по внутреннему контролю, строительные требования или требования, предъявляемые к оборудованию по пожарной безопасности. Эти требования установлены не из-за того, чтобы их нужно было выполнять перед Спасательным департаментом, а для того, чтобы, находясь в торговых центрах, люди чувствовали себя хорошо и защищенно.

Эту ситуацию можно сравнить с учебой в школе – в школе учатся из-за учителей или для себя? Покупатели ваши гости, о которых вы должны заботиться. Люди, которые приходят к вам в гости, должны уйти от вас здоровыми и счастливыми. Они доверяют вам как свои жизнь и здоровье, так и жизнь, и здоровье своих детей.

Ваша обязанность – поговорить с работниками здания и работниками действующих в центре магазинов, кинотеатров, игровых уголков и комнат и т.п. и объяснить им, почему важно знать, как проходит эвакуация и почему нельзя хранить ящики перед эвакуационными дверями. И еще более важно требовать от них соблюдения норм безопасности.

Дорогие покупатели, посетители центров!

У людей есть обычай предполагать – предполагается, что вещи работают, что следящая за детьми в детском уголке девушка умеет оказывать первую помощь и знает, как и когда детей следует эвакуировать из центра. Вдобавок распространено мнение «в Эстонии подобного случиться не может, и со мной это, разумеется, никогда не случится».

По странному обычаю, клиенты повышают голос на кассе, если выясняется, что заявленная скидка на копченую колбасу больше не действует, но спокойно проходят мимо заваленных коробками эвакуационных дверей.

Дорогие клиенты, будьте требовательными и внимательными. Интересуйтесь тем, где в торговом центре находятся пути эвакуации. Если слышите сигнал пожарной сигнализации, сразу же заканчивайте шопинг и покидайте здание. В магазин можно сходить и завтра, но только в случае, если вы живы. Запомните: слышу сигнал, выхожу. Всегда.

В случае, если о безопасности говорится, если оборудование, призванное стоять на страже пожаробезопасности в порядке, регулярно обслуживается, если эвакуационные пути свободны и как персонал, так и посетители знают, как правильно себя вести, то вероятность того, что в Эстонии случится что-то, подобное трагедии в Кемерово, крайне мала. ЧП в данном случае будет обнаружено на ранней стадии, люди – выведены из здания и спасатели смогут начать свою работу.

Предупредим несчастья, спасем жизни и имущество людей с помощью каждого из жителей Эстонии.

Куно Таммеару,

Генеральный директор Спасательного департамента