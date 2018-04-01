Рыбаки вопреки запрету продолжают выходить на лед

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Хотя спасательный департамент со среды запретил выходить на лед внутренних водоемов, рыбаки продолжают рисковать жизнью и выходить на лед. Около 12.45 в четверг спасателям поступило сообщение о трех рыбаках, вопреки запрету вышедших на лед частично оттаявшего озера Камари в Пылтсамаа. Спасатели рассказали рыбакам о рисках и последствиях нарушения запрета. Рыбаки согласились под присмотром спасателей добровольно покинуть лед, сообщил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.

иллюстративное фото

На обратном пути спасатели заметили на льду реки в районе улицы Лосси в Пылтсамаа играющих детей и двух рыбаков. Дети убежали, а рыбаки ушли после разговора. «Дети не осознают риски и по примеру взрослых считают тающий лед безопасным. Это может привести к крайне серьезным несчастным случаям. Оказавшийся в холодной воде ребенок за считанные минуты теряет способность действовать, но помощь прибывает не сразу. Просим родителей рассказать детям о рисках и запретить им выходить на лед», - отметил пресс-секретарь спасательного центра.

BNS

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