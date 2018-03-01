СПАСАТЕЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ: Лед становится тоньше, присмотрите за своими близкими во время праздников

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Советник бюро превентивной работы Южного центра спасения Рийво Мёлтер подчеркивает, что с приходом весенней погоды случается так, что оцененный как довольно крепкий утром лед днем может не выдержать рыбака – ситуация может поменяться буквально за часы.

Если зимой для безопасного передвижения пешком толщина льда должен была быть не менее 10 сантиметров, то весной это правило не действует. Лед впитывает талые воды, что добавляет нагрузки, и теплеющая вода способствует таянию льда.

С хрупким весенним льдом всегда связаны риски. Если необходимость выйти на лед действительно высока, то стоит перед походом повесить на шею ледовые шила, свисток и телефон, упакованный в водонепроницаемый пакет.

Важно следить за детьми, которые из любопытства могут пойди играть на застывший водоем. Если вы видите попавшего в беду или сами оказались в беде, немедленно звоните по номеру 112.

«Если во время пребывания на льду вы заметили признаки опасности – трещины или провалы, необходимо вернуться назад той же дорогой, что вы пришли», - добавляет Рийво Мёлтер.

Если же не удалось предотвратить то, что лед под вашими ногами треснул, следует попытаться избежать провала под него.

- Провалившись под лед, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой.

- Чем быстрее вы выберетесь из воды, тем лучше, поскольку в холодной воде человек довольно быстро становится неспособным действовать активно. Выбираться на лед можно таким же способом, каким садятся на высокие подоконники – то есть спиной к выбранному месту. Если у вас есть «спасалка» (ледяное шило), используйте ее.

- Как только большая часть тела окажется на льду, перекатитесь на живот и отползайте подальше от места провала. Встаньте на ноги только после того, как будете уверены, что лед крепкий. Выбравшись, постарайтесь прийти в безопасное место и сделать все, чтобы как можно быстрее согреться.

На этих выходных пройдет несколько дней безопасности на воде, целью которых является беседа с рыбаками, которые выходят на весенний лед и советы, как справиться с опасной ситуацией, если она наступит. 30 марта добровольцы Кадрина в сотрудничестве со спасателями организуют такой инфодень на запруде Кадрина. 31 марта НКО «Добровольные спасатели Пуртсе» совместно с Восточным спасательным центром проведут для рыбаков, выходящих на лед, инфодень рядом с прудом замка Пуртсе.

Jevgenia Parv

Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Мальчик упал в пруд и едва не погиб

В четверг вечером маленький мальчик упал в районе Тарту в пруд и едва не погиб.

В 20.34 спасателям поступило сообщение, что в деревне Хааге человек упал в пруд. Прибывшие на место спасатели обнаружили находившегося вблизи своего дома насквозь мокрого семилетнего мальчика. Выяснилось, что ребенок, игравший в нескольких сотнях метров от замерзшего пруда, поскользнулся и упал в воду, но сам выбрался на сушу, сообщил Лыунаский спасательный центр.

Упавшего в воду ребенка нашли соседи, на место также прибыла его мать, которой его и передали. Спасатели нашли на глубине двух метров на дне пруда потерянный мальчиком резиновый сапог. «Детей, которые сами не осознают опасность, нужно предупреждать о связанных со льдом рисках и запретить им выходить на лед», - подчеркнули спасатели.

BNS