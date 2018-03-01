СПАСАТЕЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ: выполнение требований пожаробезопасности – задача собственников зданий

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Вероятность пожаров, подобных тому, что произошел в Кемерово, в Эстонии мала, поскольку Спасательный департамент в течение последних десяти лет активно проводит превентивную работу и осуществляет должный надзор за безопасностью объектов.

Безопасность обеспечивается за счет роста общего уровня культуры безопасности и соответствующего поведения самих людей. Обеспечение этой безопасности начинается еще на этапе планировки строения – для примера, бюро надзора за пожаробезопасностью Спасательного департамента проанализировало в прошлом году свыше 16 000 строительных проектов и планировок.

Важно понимать, что Спасательный департамент – орган контролирующий, однако выполнение требований – задача собственников и пользователей зданий. Именно они отвечают за свои строения и безопасность пребывающих в них клиентов. Им даны законом «правила игры», и если эти правила выполняются, то и опасность сводится к минимуму. Не должно быть такого, что если инспектор не проверяет, то и правила выполнять необязательно или же если что-то случится, то виноват инспектор, который не проверил.

Для того, чтобы укрепить безопасность в уже имеющихся в эксплуатации зданиях общественного пользования, бюро надзора за пожаробезопасностью осуществляет следующие действия:

- Предприятия каждый год к 31 марта должны предоставлять отчет по внутреннему контролю за собственной пожаробезопасностью. Целью такого самоконтроля является самостоятельно и своевременно обнаружить риски в плане пожарной безопасности и предпринять действия для их устранения. В этом году подобные отчеты должны быть представлены со стороны свыше чем 3400 предприятий.

- Исходя из закона о пожарной безопасности необходимо провести для своих работников и служащих курсы по пожарной безопасности, и по меньшей мере раз в год устраивать учение, в ходе которого отрабатывать возможности эвакуации и поведения при пожаре. Каждый из работников должен знать, как правильно действовать при обнаружении пожара (в том числе порядок оповещения о пожаре, использование первичных средств тушения, возможности эвакуации из здания и проч.), поскольку каждый из работников может стать тем, кто первым обнаружит пожар.

- Также все работники должны знать, как действовать в случае тревоги системы оповещения о пожаре, как обслуживать здание так, чтобы все устройства, предназначенные для обнаружения пожара, находились в рабочем состоянии (например, оповещающие звонки системы были включены) и препятствующие распространению огня и дыма части здания выполняли свое предназначение (например, двери противопожарных секций были закрыты или же закрывающиеся в случае тревоги в автоматическом режиме).

- В торговых центрах действуют различные строительные требования и требования, касающиеся пожаробезопасности. В каждом здании в наличии различные системы пожаробезопасности и система пожарной сигнализации, система тушения и проч., также требования по пожарной безопасности предусматривают различные решения, такие, как противопожарные секции. Разумеется, работник должен уметь обращаться со всеми этими устройствами, поэтому этому следует обучать.

- Предприятие/учреждение должно четко соблюдать данные требования и проверять безопасность находящимся в их владении строения.

- Спасательный департамент проверяет соответствие требованиям также на этапе постройки, совершает рейды и анализируют отчеты по внутреннему контролю.

В каждом торговом центре выработаны правила эвакуации, в случае, если вы хотите узнать о них, обратитесь к руководству конкретного торгового центра.

Что же делать при пожаре оказавшимся в торговом центре людям?

- Находясь в ТЦ, запоминайте свой маршрут.

- Обращайте внимание на расположение эвакуационных выходов (знак бегущего человека, стрелка).

- Если вы почувствовали запах дыма, увидели огонь, ( или услышали звук сирены) не стоит паниковать и трезво оцените ситуацию.

- Позвоните в центр тревоги по телефону 112 и попытайтесь покинуть здание по максимально безопасному маршруту.

- Ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом, подниматься на верхние этажи, пытаться спрятаться в отдаленные помещения.

- Используйте для защиты органов дыхания влажную ткань ( когда помещение в дыму, он скапливается под потолком, держитесь как можно ближе к полу).

- Постарайтесь спуститься на нижние этажи, ведь дым всегда понимается вверх.

- Если температура по мере продвижения к выходу растет, стоит вернуться.

- Не стоит бежать, чтобы не создавать давку. Держитесь за поручни и стены.

- Если вы оказались в толпе, необходимо сгруппироваться: согните руки в локтях, сожмите кулаки, наклонитесь назад, чтобы сдержать толпу. Медленно двигайтесь вперед.

- Если ваша одежда загорелась, не бегите. Попытайтесь потушить пламя, катаясь по полу. Можно также завернуться в плотную одежду, чтобы ограничить доступ кислорода. (использовать воду или противопожарное одеяло).

- Не пытайтесь избавляться от фрагментов одежды с пораженных участков кожи самостоятельно , нужно поливать водой пораженные участки и ждать помощь. Позвольте это сделать медикам.

- Если вы оказались отрезанными от выхода или в плену огня, дайте о себе знать (112, звуки).

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Не стоит вместе со всеми бежать без оглядки. Двигаясь по общему с толпой направлению, оцените ситуацию вокруг беглым взглядом, спросите себя «Что я вижу?». Если угроза неявная, то, возможно, лучше дать толпе просто пройти вперёд, стараясь при этом сместиться к её краю и таким образом выйти из неё. Наилучшим советом по выходу из толпы является движение вместе с основной массой людей, но при этом постепенно смещаясь по диагонали к краю массовки.

Никогда не пытайтесь идти против толпы. Вас собьют с ног и с большой вероятностью растопчут. Если ситуация совсем плачевная, стоит пожертвовать шарфом и другими вещами, которые могут вас удушить и сильно стесняют движения. Важно и положение рук. Согните их в локтях и прижмите к туловищу — так вы всегда сможете сопротивляться напирающим со всех сторон людям, не давая сдавить грудную клетку и оставляя возможность свободно дышать. Заходя в помещения с большим количеством людей, запоминайте расположение ближайших выходов.

Наличие ребёнка или женщины в такой ситуации очень опасно для их жизни. Посадите ребёнка на шею, а женщину лучше вести перед собой, так она не получит резкий толчок в спину, к тому же вы всегда будете держать её в поле зрения и в случае падения сможете помочь.

Свернитесь в клубок, закройте руками затылок. Не пытайтесь опереться на руки, их могут отдавить и сломать. Попытайтесь встать, сделав рывок корпусом и оперевшись на колено.

В агрессивной толпе очень важным является и ваш взгляд. Не смотрите людям в глаза — это может вызвать агрессию в вашу сторону, но и не опускайте взгляд в пол — вы будете выглядеть слабой жертвой. Лучше всего смотреть чуть ниже лица встречных людей, это поможет избежать излишнего внимания к себе и достаточно хорошо ориентироваться в происходящем вокруг.

Любой статичный объект в такой ситуации опасен. Избегайте столбов, решеток, перил, любых выступающих предметов. Стоит и подумать о содержимом ваших карманов. Даже безобидные ключи в сильной давке могут нанести вам серьёзные повреждения.

Главное — никогда не теряйте самообладание. Потеря контроля над ситуацией возможна, и вы вряд ли сможете в одиночку остановить обезумевшую толпу, но пока вы контролируете себя, вы сможете предпринять правильные действия, которые спасут вам жизнь.

Jevgenia Parv

Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht