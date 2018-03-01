Полицейская сводка

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Грубое нарушение общественного порядка

24 марта в Нарве в развлекательном заведении на Таллиннском шоссе неизвестный мужчина ударил стаканом 58-летнего мужчину, причинив ему физическую боль и травму.

21 марта в Нарве на стоянке на Таллиннском шоссе 51-летний мужчина угрожал несовершеннолетним подросткам пневматической винтовкой и произвел выстрел. По его словам, молодые люди кидали в него снежками, что и вызвало ссору. Полиция задержала 51-летнего мужчину.

Причинение тяжелого вреда здоровью

24 марта неизвестный напал на 40-летнего мужчину на ул. Тиймана в Нарве. Пострадавший доставлен в больницу.

Физическое насилие

25 марта в Силламяэ в квартире на ул. Кеск 46-летний мужчина ударил и оттаскал за волосы свою 17-летнюю дочь.

25 марта в Нарве на ул. Сепа 60-летний мужчина причинил физическую боль и травму своему 9-летнему внуку. Ребенок был доставлен в травмпункт, откуда позднее был отпущен для домашнего лечения. Полиция задержала мужчину.

22 марта в Нарве в квартире на ул. Кангеласте 23-летнюю женщину избила ее свекровь.

Кражи

В период между 22 января и 22 марта неизвестные проникли в гаражный бокс на ул. Раху в Нарве и украли от-туда велосипед, лодочный мотор и две удочки. Ущерб составил 1220 евро.

Будни спасателей

25 марта спасателей вызвали на Таллиннское шоссе в Нарве, где на балконе квартиры на 7 этаже девятиэтажного дома произошел пожар. На месте выяснилось, что балкон горит открытым пламенем. К моменту прибытия спасателей пожилая женщина, живущая в этой квартире, уже покинула ее. Пожар был потушен в 10.58. В квартире отсутствовал дымовой датчик. Причины пожара выясняются.

По информации Департамента полиции и погранохраны и спасательного департамента