Пожилая женщина лишилась крупной суммы денег

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В среду, 21 марта, в столичном районе Мустамяэ на Вильде теэ говорящая по-русски женщина предложила 88-летней пенсионерке возможность благословить обычную воду, после чего вода должна была обрести различные чудодейственные свойства. Благословение должно было, по словам женщины, помочь ото всех болезней.

"Сначала пенсионерка сомневалась, но через какое-то время к ним подошла еще одна женщина, которая похвалила предлагающую свои услуги женщину и рассказала, что благодаря чудесной целительнице она вылечила все свои болезни. Пенсионерке также предложили принести из дома все имеющиеся наличные деньги, чтобы благословить и их. После этого женщина принесла из дома свои сбережения и банку воды", – рассказал руководитель участковых полицейских Мустамяэ и Кристийне Ляэне-Харьюского отделения полиции Таго Трей. "В ходе манипуляций с "благословением" деньги были заменены на салфетки и пожилая женщина лишилась таким образом 20 тысяч евро и 1500 долларов."

"Похожие случаи мошенничества были и ранее, но не с таким крупным ущербом. Случаи такого мошенничества можно предупредить, надо поговорить со своими пожилыми родственниками и рассказать им о схемах мошенничества и убедиться в том, что они знают, как себя вести в таких случаях. Надо ответить убедительным отказам, сказать, что вы не заинтересованы в подобных предложениях, также можно сообщить, что вы готовы вызвать полицию, если вам будут и дальше навязывать какие-то услуги или товар."

"Таких чудодейственных лекарств ото всех болезней не существует. Если вам предлагают какой-то товар или услугу и вы сомневаетесь в целесообразности покупки или честности продавца, посоветуйтесь с кем-то из своих близких", – говорит Таго Трей.

Трей напоминает также, что наличные деньги, особенно в крупных размерах, следует хранить в банке.

„Cтоит скептически относитесь к предложениям получить в подарок кухонные принадлежности, одежду и другие товары, обычно эти дарители все же хотят получить какие-то деньги. Если вам предлагают купить какой-либо товар и вы в нем не заинтересованы, не следует вступать с продавцом в диалог. Если вам предлагают что-то назойливо, не оставляют вас в покое, это является нарушением общественного порядка. В такой ситуации позвоните в полицию на номер 112“, – добавил Трей.

Если вы видите, что продавцы докучают пожилому человеку и тот не справляется с ситуацией, то не будьте равнодушными, вмешайтесь, спросите, не требуется ли помощь, также позвоните на 112, расскажите, где вы находитесь, опишите людей, если они на автомобиле, то сообщите марку и номер их автомобиля. Полиция реагирует на звонки, проверяет, законно ли торговцы находятся в Эстонии, в некоторых случаях полиция берет предлагаемые к продаже вещи на хранение, чтобы таким образом предотвратить назойливую торговлю.

Виктория Корпан,

пресс-секретарь ДПП