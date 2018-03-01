Иностранцы, "потерявшие" авто в России, не убедили таможенников

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Как сообщили корреспонденту 47news в пресс-службе СЗТУ, в марте Кингисеппской таможней возбужденно два дела об административном правонарушении по факту нарушения сроков временного ввоза автотранспортных средств.

В одном из них фигурирует гражданин Эстонии, который через многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород ввез Volkswagen Passat 1995 года выпуска. Машина должна была покинуть территорию Евразийского экономического союза в ноябре 2016 года. Однако в Федеральной миграционной службе по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о том, что иностранец выехал из России, но уже на автобусе.

Вторым фигурантом аналогичного дела стал гражданин Таджикистана, уроженец города Душанбе. По пассажирской таможенной декларации через многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород он осуществил временный ввоз из Эстонии Mercedes-Benz E320 1996 года выпуска. Вывезти машину мужчина должен был еще в декабре 2016 года. Однако автовладелец покинул территорию России на самолете из аэропорта "Пулково".

По обоим фактам нарушения Таможенного кодекса Евразийского экономического союза возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ.

Источник 47news