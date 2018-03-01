Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

ГраницаИностранцы, "потерявшие" авто в России, не убедили таможенников

Дата публикации: Сегодня, 13:27 Просмотрено: 69

Как сообщили корреспонденту 47news в пресс-службе СЗТУ, в марте Кингисеппской таможней возбужденно два дела об административном правонарушении по факту нарушения сроков временного ввоза автотранспортных средств.

Иностранцы, "потерявшие" авто в России, не убедили таможенников

В одном из них фигурирует гражданин Эстонии, который через многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород ввез Volkswagen Passat 1995 года выпуска. Машина должна была покинуть территорию Евразийского экономического союза в ноябре 2016 года. Однако в Федеральной миграционной службе по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о том, что иностранец выехал из России, но уже на автобусе.
Вторым фигурантом аналогичного дела стал гражданин Таджикистана, уроженец города Душанбе. По пассажирской таможенной декларации через многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород он осуществил временный ввоз из Эстонии Mercedes-Benz E320 1996 года выпуска. Вывезти машину мужчина должен был еще в декабре 2016 года. Однако автовладелец покинул территорию России на самолете из аэропорта "Пулково".
По обоим фактам нарушения Таможенного кодекса Евразийского экономического союза возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ.

 

Источник 47news

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
два + четыре (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100