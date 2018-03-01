В Нарве на парковке мужчина открыл стрельбу по подросткам

ПроисшествияВ Нарве на парковке мужчина открыл стрельбу по подросткам
Дата публикации: Сегодня, 13:16 Просмотрено: 111
Как сообщает портал rus.err, в среду вечером в Нарве на автомобильной парковке на Таллиннском шоссе произошел конфликт между 51-летним мужчиной и двумя подростками. В ходе инцидента мужчина угрожал несовершеннолетним пневматическим ружьем и произвел несколько выстрелов в их направлении.
По данным Идаской префектуры, подростки бросались на парковке снежками, что и стало причиной конфликта.
Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова сказала корреспонденту портала rus.err.ee, что обстоятельства происшествия в настоящий момент устанавливаются. "Мужчина еще не допрошен, поэтому мотивы стрельбы пока не известны", - отметила пресс-секретарь.
Источник rus.err