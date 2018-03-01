В Нарве на парковке мужчина открыл стрельбу по подросткам

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Как сообщает портал rus.err, в среду вечером в Нарве на автомобильной парковке на Таллиннском шоссе произошел конфликт между 51-летним мужчиной и двумя подростками. В ходе инцидента мужчина угрожал несовершеннолетним пневматическим ружьем и произвел несколько выстрелов в их направлении.

По данным Идаской префектуры, подростки бросались на парковке снежками, что и стало причиной конфликта.

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова сказала корреспонденту портала rus.err.ee, что обстоятельства происшествия в настоящий момент устанавливаются. "Мужчина еще не допрошен, поэтому мотивы стрельбы пока не известны", - отметила пресс-секретарь.

Источник rus.err