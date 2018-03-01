Полицейская сводка

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Ограбление

15 марта в Нарве возле магазина на Таллиннском шоссе было совершено нападение на 52-летнего мужчину, у которого отняли 50 евро наличными и сумка с продуктами и алкоголем. По словам потерпевшего, его ограбил знакомый мужчина.

Угрозы

15 марта в Нарве возле жилого дома на ул. Пушкина 39-летний мужчина подвергся угрозам со стороны своего соседа. Полиция задержала 77-летнего мужчину.

Физическое насилие

19 марта в Силламяэ в квартире на ул. Павлова на 31-летнюю женщину напали свекровь и свекр - 57-летняя женщина и 63-летний мужчина.

Кражи

19 марта в Нарва-Йыэсуу из комнаты гостиницы на ул. Айа были украдены два золотых кольца. Ущерб составил 1000 евро.

15 марта в Нарве возле учебного заведения на ул. Герасимова был украден велосипед Kross Hexagon. Ущерб составил 320 евро.

14 марта в Силламяэ с грузовика, припаркованного на ул. Тёёстусе, слили 600 литров дизельного топлива. Ущерб составил 600 евро.

Будни спасателей

17 марта в 14.10 поступило сообщение о пожаре на рынке на ул. Энергия в Нарве, где горел торговый киоск. Вероятная причина возгорания - поджог.

16 марта в 21.58 спасателей вызвали на ул. Кереса в Нарве, где из окна одной из квартир было выброшено горящее одеяло. Спасатели потушили одеяло и проверили квартиру. Квартира была оборудована датчиком дыма.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента