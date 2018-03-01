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ПроисшествияВ Сауэ микроавтобус столкнулся с поездом Elron

Дата публикации: Сегодня, 12:15 Просмотрено: 40

По сообщению ERR, в среду, 21 марта, в Сауэ (Харьюский уезд) произошло столкновение пассажирского электропоезда и микроавтобуса. Водитель последнего был доставлен в больницу.

В Сауэ микроавтобус столкнулся с поездом Elron

Столкновение произошло рано утром

Полиция получила сообщение об аварии в 8:46. По предварительным данным, во время инцидента на светофоре горел красный свет. Поскольку поезд только начал движение, скорость у него была небольшой. Водитель микроавтобуса - мужчина 1955 года рождения - предположительно был трезв.

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