В Сауэ микроавтобус столкнулся с поездом Elron

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По сообщению ERR, в среду, 21 марта, в Сауэ (Харьюский уезд) произошло столкновение пассажирского электропоезда и микроавтобуса. Водитель последнего был доставлен в больницу.

Столкновение произошло рано утром

Полиция получила сообщение об аварии в 8:46. По предварительным данным, во время инцидента на светофоре горел красный свет. Поскольку поезд только начал движение, скорость у него была небольшой. Водитель микроавтобуса - мужчина 1955 года рождения - предположительно был трезв.

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