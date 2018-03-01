В этом году было уже четыре травяных пала

Дата публикации: Сегодня, 16:40 Просмотрено: 67

С начала года спасателей вызывали для тушения четырех травяных палов.

Не поджигайте сухую траву! (фото иллюстративное)

К тому времени, когда на место прибыла команда Лыунаского спасательного центра, на берегу Тамула горело около 100 кв. м прошлогодней травы. Холодная и влажная погода не благоприятствовала распространению пожара и его быстро локализовали. По словам очевидцев, до пожара заметили убегающими с этого места двух маленьких мальчиков, сообщил пресс-секретарь спасательного департамента.

В 17.21 в субботу поступило сообщение, что на улице Ринги в Маарду горит прошлогодняя трава. Спасатели потушили пожар площадью в несколько десятков кв. м.

В 15.28 в воскресенье от искры во время резки металла загорелась прошлогодняя трава на территории Tolmet Eesti OU на улице Тегури в Тарту. Пожар потушили сами рабочие. Спасатели убедились в дальнейшей пожарной безопасности и напомнили, что во время работ с огнем нужно соблюдать правила пожарной безопасности, отметил департамент.

В 20.05 в понедельник в деревне Вяхеру волости Валга от оставленного без присмотра костра загорелись 150 кв. м прошлогодней травы, которую потушили добровольные спасатели из Карула.

BNS