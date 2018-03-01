Трое пьяных мужчин по льду Псковского озера приехали в Эстонию

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Погранохрана задержала троих российских граждан, которые в нетрезвом виде проехали на автомобиле по льду Псковского озера из России в Эстонию. Около 19 часов в воскресенье пограничники заметили автомобиль, двигавшийся вблизи временной контрольной линии на Псковском озере с российской стороны, сообщила Идаская префектура. Пограничники сообщили об инциденте российским коллегам, которые также заметили автомобиль.

фото иллюстративное

Автомобиль, двигавшийся по льду Псковского озера, взял курс на временную контрольную линию и прежде, чем пограничники успели его достичь, выехал на территорию Эстонии. Пограничники с кордона Вярска, выехавшие на лед на вездеходе, задержали Audi в двух километрах от временной контрольной линии. Находившихся в автомобиле мужчин задержали и доставили на кордон погранохраны. Трое находившихся в автомобиле мужчин были пьяны.

После производственных действий мужчин доставили протрезвляться в Выруский арестный дом, а их автомобиль был доставлен на парковку в городе Выру.

Для выяснения подробностей инцидента полиция возбудила следствие.

BNS