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ПроисшествияВ Нарве у 52-летнего мужчины злоумышленник отобрал 50 евро наличных и сумку с продуктами и алкоголем

Дата публикации: Сегодня, 11:30 Просмотрено: 79

В Нарве было совершено нападение на 52-летнего мужчину, у которого злоумышленник отобрал 50 евро наличных и сумку с продуктами и алкоголем.

В Нарве у 52-летнего мужчины злоумышленник отобрал 50 евро наличных и сумку с продуктами и алкоголем

"В четверг сообщили, что у магазина по Таллиннскому шоссе в Нарве было совершено нападение на 52-летнего мужчину, у которого были отобраны 50 евро наличных и сумка с продуктами и алкоголем", - сообщил в пятницу BNS пресс-секретарь Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны.

По словам пострадавшего, на него напал знакомый.

 

BNS

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