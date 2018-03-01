Полиция задержала подозреваемого в киберпреступлениях мужчину

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Департамент полиции и погранохраны в среду задержал подозреваемого в масштабных киберпреступлениях мужчину, задержание произошло в сотрудничестве с властями США.

«Позавчера следователи службы мошенничеств и киберпреступлений Пыхьяской префектуры совместно с подразделением быстрого реагирования задержали родившегося в 1986 году мужчину, который подозревается в совершении масштабного киберпреступления», - сообщил PPA в пятницу.

По просьбе Пыхьяской окружной прокуратуры мужчина с четверга находится под арестом. Его подозревают в распространении шпионского программного обеспечения и отмывании полученных преступным путем денег. Для заражения ко Добавить новость мпьютерных систем подозреваемый использовал таргетированные рекламные кампании. Полученные данные он продавал другим преступникам.

Подозреваемый действовал на крайне высоком уровне конспирации. Важную роль в его задержании сыграло международное сотрудничество, особенно с таллиннским отделением секретных служб США, сообщила Пыхьяская префектура в социальных сетях.

Полиция советует с осторожностью открывать связанные с таргетированной рекламой ссылки. Нажимая на ссылку, компьютер пострадавшего незаметно посещает посторонние сайты, прежде чем попасть на желаемый. Таким образом компьютер пострадавшего заражается. Чтобы этого избежать, если рекламируемая продукция вызвала интерес, следует переходить на ее официальный сайт.

BNS