Полицейская сводка

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Причинение серьезного вреда здоровью

8 марта в Нарве в квартире на ул. Выйду в ходе совместного распития алкогольных напитков 33- летний мужчина получил удар острым предметом от своего знакомого. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Полиция задержала 46-летнего мужчину. Прокуратура обратилась в суд с просьбой арестовать задержанного.

Нарушение общественного порядка

10 марта в Нарве возле торгового центра на Таллиннском шоссе произошла потасовка. Полиция задержала 26-летнего мужчину.

Физическое насилие

9 марта в Нарве в квартире на ул. Мыйза 40-летнюю женщину избил ее пьяный сожитель. Полиция задержала 35-летнего мужчину.

10 марта в Нарве в комнате общежития на ул. Виру был избит 42-летний мужчина.

11 марта в Нарве в квартире на ул. Кангеласте 65-летнего мужчину побил его сын. Полиция задержала 39-летнего му- жчину.

11 марта в Нарве в квартире на ул. Креэнхольми на 26-летнюю женщину напал ее пьяный супруг. Скорая помощь доставила женщину в больницу для оказания первой помощи. Полиция задержала 29-летнего мужчину.

12 марта в Нарве в квартире на Таллиннском шоссе на 24-летнюю женщину напал 60-летний мужчина, бывший сожитель ее матери.

Угрозы

12 марта в Нарве в квартире на пр. Выйду 57-летней женщине угрожал убийством ее муж. Полиция задержала 62- летнего мужчину.

Кража

12 марта в Силламяэ из квартиры на ул. Кеск был украден телевизор LG. Ущерб составил 549 евро.

По информации Департамента полиции и погранохраны