О разном восприятии понятия коррупции и нехорошей политической культуре в регионе

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Председатель специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Андрес Херкель по окончании работы комиссии в Нарве объяснил разное восприятие понятия коррупции в столице и регионе Ида-Вирумаа недостаточной политической культурой в последнем.

Андрес Херкель:

Если в основном во всей Эстонии член собрания, о конфликте интересов которого стоит вопрос, уходит из зала голосования, то в Нарве, например, он просто не голосует, но присутствует в зале во время дискуссии. Думаю, что различие восприятия понятия «коррупция» также заключается в том, что если в большинстве самоуправлений Эстонии ревизионную комиссию возглавляет член оппозиции, то здесь вопрос стоит, скорее, о том, имеет ли оппозиция вообще право участвовать в работе комиссии. Думаю, что эти примеры являются наглядным образцом того, что политическая культура в столице и регионе Ида-Вирумаа различается.

О том, получили ли члены комиссии ответы на свои вопросы в ходе выездных заседаний в Ида-Вирумаа, а также о том, когда в Эстонии заработает закон, по которому лица, имеющие наказания за коррупционные дела, не смогут работать в органах местного самоуправления, и вообще — одни и те же люди, но на разных должностях, не смогут контролировать сами себя, читайте в эксклюзивном интервью «Нарвской Газете».

Наталья СОБОЛЕВА