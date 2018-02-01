Парламентская комиссия по борьбе с коррупцией в пятницу приедет в Нарву

Дата публикации: Вчера, 16:05 Просмотрено: 92

Новости ERR по Ида-Вирумаа сообщают, что выездное заседание специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией состоится в Нарве 9 марта.

Цель встречи - получить обзор того, как в Нарве выполняются требования Антикоррупционного закона. Парламентарии хотят знать, как городские власти повышают осведомленность должностных лиц о коррупции, что предпринимается для предотвращения коррупции, насколько эффективен внутренний контроль и т.д.

На встречу помимо членов горуправы во главе с мэром Тармо Таммисте приглашены председатель горcобрания Александр Ефимов, глава ревизионной комиссии Яан Саан, его заместитель Илья Федоров и оппозиционный депутат Катри Райк.

В состав парламентской комиссии по борьбе с коррупцией входят шесть депутатов: Андрес Херкель (председатель), Аннели Отт (зампред), Антс Лаанеотс, Яанус Марранди, Марть Нутть и Март Хельме.

ERR