Незаконно работающие украинцы пытались сбежать во время проверки

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Департамент полиции и погранохраны, налогово-таможенный департамент и инспекция труда устроили во вторник контрольный рейд по строительным объектам, чтобы найти нелегально работающих в Эстонии иностранных рабочих и работающих «по-черному» местных. Три департамента проверили строительство торгового центра Т1 на Петербургском шоссе, стройку на улице Выистлусе, стройку состоящего из трех домов комплекса зданий на Нарвском шоссе неподалеку от Певческого поля и стройку на улице Туукри недалеко от Таллиннского порта.

иллюстративное фото

На стройке торгового центра Т1 проверяющие нашли двух нелегально работающих украинцев, на стройке, находящейся на Нарвском шоссе, были обнаружены еще двое и трое — на улице Туукри. На первых стройках проверяющим посчастливилось застать работников неожиданно. На строительном объекте, расположенном на Нарвском шоссе, два украинца успели до прибытия проверяющих поменять рабочую одежду на обычную, тем не менее их доставили в полицейский участок для проверки.

Налогово-таможенный департамент обнаружил на стройке на Нарвском шоссе и нескольких жителей Эстонии, которые работали без регистрации.

Были проверены все люди, прибывшие на строительный объект, те, чьи документы были в порядке, получили оранжевую наклейку. На улице Туукри трое задержанных сбежали. Полиции посчастливилось задержать двоих, третьему удалось скрыться. Задержанные оказались украинцами, их работа на стройке не была оформлена должным образом.

Руководивший рейдом трех департаментов полицейский сказал Postimees, что обнаруженные на строительных объектах нелегальные рабочие будут доставлены в здание департамента полиции и погранохраны на Пярнуском шоссе. «Что с ними станет, зависит от того, насколько они готовы к сотрудничеству. Если они не будут нести чушь и расскажут все честно, мы не станем выписывать им штраф. Однако с большой вероятностью штраф будет выписан работодателям, которые взяли на работу людей и не оформили соответствующие документы», - сказал чиновник, который пожелал остаться анонимным в силу характера своей работы.

После дачи показаний иностранных рабочих обычно отпускают на свободу.



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