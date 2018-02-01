Полиция задержала подозреваемых в попытке взлома

ПроисшествияПолиция задержала подозреваемых в попытке взлома
Дата публикации: Вчера, 15:21 Просмотрено: 80
Около 19.40 во вторник внимательный жилец многоквартирного дома сообщил, что двое молодых людей пытаются взломать балконную дверь одной из квартир многоэтажного дома на бульваре Каунасе в Тарту, сообщила Лыунаская префектура.
Когда на место прибыла полиция, нарушители сбежали за другие дома. Служебная собака взяла след и их удалось задержать.
Для выяснения обстоятельств в отделение полиции доставили 16-летнего подозреваемого и задержанного вместе с ним 21-летнего мужчину.
фото иллюстративное
Baltic News Servicе