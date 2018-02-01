Полиция задержала подозреваемых в попытке взлома

Дата публикации: Вчера, 15:21 Просмотрено: 80

Около 19.40 во вторник внимательный жилец многоквартирного дома сообщил, что двое молодых людей пытаются взломать балконную дверь одной из квартир многоэтажного дома на бульваре Каунасе в Тарту, сообщила Лыунаская префектура.

Когда на место прибыла полиция, нарушители сбежали за другие дома. Служебная собака взяла след и их удалось задержать.

Для выяснения обстоятельств в отделение полиции доставили 16-летнего подозреваемого и задержанного вместе с ним 21-летнего мужчину.

фото иллюстративное

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