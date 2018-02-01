ГраницаЧетыре человека нарушили границу на Чудском озере
Дата публикации: Сегодня, 15:12 Просмотрено: 79
В понедельник четыре человека нарушили границу на Чудском озере, российская погранохрана задержала их.
Иллюстративное фото.
По сообщению пресс-секретаря Идаской префектуры, четверка незаконно пересекла границу на Чудском озере со стороны России, а затем вернулась в Россию.
Пограничники с кордона Васкнарва проинформировали об инциденте российскую погранохрану.
Российские пограничники задержали четырех нарушителей границы.
BNS