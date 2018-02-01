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В понедельник четыре человека нарушили границу на Чудском озере, российская погранохрана задержала их.

Иллюстративное фото.

По сообщению пресс-секретаря Идаской префектуры, четверка незаконно пересекла границу на Чудском озере со стороны России, а затем вернулась в Россию.

Пограничники с кордона Васкнарва проинформировали об инциденте российскую погранохрану.

Российские пограничники задержали четырех нарушителей границы.

BNS