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В Кохтла-Ярве из-за утечки газа в многоквартирном доме погибли два человека, третий доставлен в больницу с отравлением угарным газом.

Погибших обнаружили в пятницу вечером в одной из квартир, в которую ранее спасатели во время проверки дома не получили доступа, сообщил BNS пресс-секретарь Идаского спасательного центра спасительного департамента.

По словам пресс-секретаря, первый вызов в двухэтажный многоквартирный дом по адресу Лехола, 4 в Кохтла-Ярве, поступил еще в 9 часов утра. где произошла утечка газа. "Прибывшие на место две бригады спасателей замеряли по жалобе жильцов второго этажа концентрацию угарного газа (CO), допустимый уровень был превышен. Спасатели вызвали газовую службу и решили эвакуировать жильцов всего дома",- сообщил BNS пресс-секретарь.

"Прибывшие на место представители газовой фирмы закрыли газовый кран в доме, где в каждой квартире свой газовый котел. Они также провели дополнительный контроль, в ходе которого выявили концентрацию опасный веществ. Измерительные приборы не показали большого превышения концентрации опасных веществ",- пояснил пресс-секретарь.

"И все же спасатели не смогли попасть в одну из квартир, хотя по мнению соседей, жилец этой квартиры отсутствовал. Спасатели попытались проверить расположенную на первом этаже квартиру через окно, и не было заметно, что внутри кто-то есть. Спасатели также еще раз замеряли измерительными приборами концентрацию опасных веществ, приборы опасности не показали",- сообщил представитель Идаского спасательного центра.

"В пять часов (17.00) уже поступил вызов от полиции, сообщалось о трех пострадавших, жизни двоих из них не удалось спасти, третий пострадавший доставлен в больницу",- сообщил пресс-секретарь.

BNS