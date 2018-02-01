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ПроисшествияОсторожно! Мошенники рассылают письма, в которых просят ввести пароль от почты

Дата публикации: Сегодня, 15:14 Просмотрено: 64

CERT-EE при Департаменте государственной инфосистемы на своей странице в Twitter предупреждает о сомнительных письмах, при помощи которых мошенники пытаются выманить у людей пароли к их электронной почте.

 

Осторожно! Мошенники рассылают письма, в которых просят ввести пароль от почты

 

”Мошенники распространяют письма, сообщающие о деактивации почтового ящика! В случае, если вы случайно ввели информацию на этой странице, в срочном порядке поменяйте пароль к своему аккаунту и по возможности активируйте двухступенчатую систему идентификации”, — предупреждает CERT-EE.

Осторожно! Мошенники рассылают письма, в которых просят ввести пароль от почты

 

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