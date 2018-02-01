Успехи и новые планы государства в борьбе с неплательщиками алиментов

Дата публикации: Сегодня, 12:35 Просмотрено: 59

Как сообщает rus.err.ee, правительство Эстонии планирует ужесточить борьбу с должниками по алиментам и пересмотреть систему их начисления. Уменьшат ли эти меры впечатляющее количество должников и каковы успехи в борьбе с неплательщиками на сегодняшний день. Об этом смотрите интервью с юристом Татьяной Калин на rus.err.ee.

На прошлой неделе правительство обсудило законопроект об ужесточении мер по взысканию алиментов, который предусматривает возможность прекращать действие документов для выезда за границу у должников, а также более тесное взаимодействие полиции и судебных исполнителей при конфискации у должников автомобилей. Кроме этого, минюст предлагает изменить систему расчета размера алиментов. Сейчас минимальная ставка фиксирована - 250 евро в месяц на одного ребенка. Минюст предлагает делать расчеты, исходя из доходов должника.

Получасовая прямая трансляция начнется на портале rus.err.ee в четверг, в 11:30.

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