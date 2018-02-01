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ПроисшествияНарвитянка получила 9 лет тюрьмы за убийство молодого человека

Дата публикации: Сегодня, 11:37 Просмотрено: 87

Как сообщает rus.err.ee, в четверг, 22 января, Харьюский уездный суд приговорил к 9 годам лишения свободы 21-летнюю Елизавету Капитонову из Нарвы, признанную виновной в убийстве молодого человека в Таллинне летом прошлого года.

 

Нарвитянка получила 9 лет тюрьмы за убийство молодого человека

 

Приговор оказался мягче, чем хотела прокурор Мерике Тикк - в ходе прений она требовала приговорить Капитонову к 10 годам тюрьмы. Елизавета на суде выразила сожаление по поводу произошедшего и заверила, что не собиралась никого убивать. Также суд обязал девушку компенсировать моральный ущерб в размере 5000 евро матери погибшего молодого человека.

В законную силу решение Харьюского уездного суда пока не вступило.

rus.err.ee

 

 

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