Полиция за несколько часов задержала ограбившего аптеку мужчину

Дата публикации: Вчера, 15:23 Просмотрено: 110

В конце прошлой недели полиция за несколько часов задержала мужчину, ограбившего аптеку в Нарве.

Около 12.50 в субботу поступило сообщение о мужчине, который, угрожая похожим на огнестрельное оружие предметом, украл из кассы аптеки на улице Пушкина 65 евро наличными.

По сообщению Идаской префектуры, полиция около 14.40 задержала подозреваемого, 30-летнего мужчину, в Силламяэ.

BNS