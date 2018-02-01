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ПроисшествияПолиция за несколько часов задержала ограбившего аптеку мужчину

Дата публикации: Вчера, 15:23 Просмотрено: 110

В конце прошлой недели полиция за несколько часов задержала мужчину, ограбившего аптеку в Нарве.

 

Полиция за несколько часов задержала ограбившего аптеку мужчину

 

Около 12.50 в субботу поступило сообщение о мужчине, который, угрожая похожим на огнестрельное оружие предметом, украл из кассы аптеки на улице Пушкина 65 евро наличными.

По сообщению Идаской префектуры, полиция около 14.40 задержала подозреваемого, 30-летнего мужчину, в Силламяэ.

BNS

 

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