В Ивангороде в двух вагонах обнаружили контрабандные товары на 300 000 евро

Дата публикации: Вчера, 14:44 Просмотрено: 77

Как сообщает rus.err.ee, на железнодорожной станции при проверке прибывшего из Эстонии железнодорожного состава в двух вагонах была найдена контрабанда на сумму свыше 300 000 евро.

Задержанная партия товаров направлялась из Эстонии в Россию. В сопроводительной документации были заявлены товары "топливные гранулы для растопки каминов", сообщило Северо-Западное таможенное управление России.

Фактически в двух товарных вагонах находились плотно упакованные в тюки и коробки одежда, кальяны, запчасти, электротовары, спортивное питание, биологически активные добавки, обои, плазменные панели, краска для тату-салонов и прочее.

Предварительная стоимость задержанной товарной партии составила свыше 300 тысяч евро.

Изъятые товары помещены на один из складов временного хранения в Санкт-Петербурге. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

rus.err.ee