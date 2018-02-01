Полицейская сводка

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Пожар в пос. Ольгина. Фото Спасательного департамента.

Будни спасателей

7 февраля в 20.03 поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Тийги в пос. Ольгина. На месте выяснилось, что горит мансардный этаж обшитого досками дома. Крыша дома была объята пламенем. Пожар было локализован к 21.56 и полностью ликвидирован в 22.45. Люди не пострадали. Причиной пожара названа неправильно устроенная теплоизоляция металлической дымовой трубы. В доме отсутствовал дымовой датчик.

11 февряля в 4.20 спасатели выехали на ул. Мяэ в Нарва-Йыэсуу, откуда поступило сообщение о загоревшемся легковом автомобиле. Пожар был ликвидирован в 4.36. Причины возгорания выясняются.

Ограбление

11 февраля в Нарве на ул. Герасимова неизвестный мужчина ударил 41-летнего мужчину, у которого отнял рубашку, куртку и мобильный телефон. Ущерб составил 320 евро.

Физическое насилие

10 февраля в Силламяэ из квартиры на ул. Ранна в больницу был доставлен 30-летний мужчина с колотой раной живота. После оказания первой помощи мужчина был отпущен для лечения домой. Полиция задержала в качестве подозреваемой 37-летнюю женщину.

10 февраля в Силламяэ, в квартире на ул. Кеск, 58-летний мужчина избил свою 43-летнюю сожительницу. Полиция задержала мужчину.

8 февраля в Нарве в квартире на ул. Креэнхольми на 60-летнюю женщину напал ее сын. Полиция задержала 37-летнего мужчину.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента