Полиция разыскивает сбившего в Нарве женщину и скрывшегося водителя

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Полиция просит помощи очевидцев в поисках водителя автомобиля, который сбил в Нарве женщину и скрылся.

Около 6.30 утра во вторник в Нарве у дома по адресу ул. Кереса, 11, произошло ДТП, когда на нерегулируемом пешеходном переходе на 53-летную женщину наехал автомобиль, после чего автомобиль уехал с места происшествия. Для выяснения всех обстоятельств происшествия свидетелей ДТП, а также участвовавшего в ДТП водителя просят связаться с полицией.

«Покинуть с места происшествия, не убедившись, что в ДТП никто не пострадал, и оставление пострадавшего без помощи – это поступок, заслуживающий порицания, – сказал руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб и добавил, что зимние дорожные условия требуют внимания ото всех участников дорожного движения. - Участники дорожного движения должны сделать все от себя зависящее, чтобы не попасть в ДТП, а также быть взаимно вежливыми и внимательными».

Полиция просит очевидцев и водителя автомобиля связаться с Нарвским отделением полиции по номеру 357 6008 или электронной почте ida.vihje@politsei.ee.

BNS