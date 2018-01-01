Налогово-таможенный департамент в прошлом году выявил 1605 различных мошенничеств с топливом

Дата публикации: Вчера, 13:37 Просмотрено: 75

Налогово-таможенный департамент (MTA) в 2017 году выявил 1605 различных мошенничеств с топливом, сообщается в годовом обзоре MTA.

За год сотрудники MTA выявили 89 случаев злоупотребления дизельным топливом специального назначения, в 1485 случаях они выявили попытку перевозки через границу превышающего беспошлинный лимит количества топлива, в общей сложности 55 110,62 л.

В 5 случаях сотрудники департамента обнаружили на заправочных станциях несоответствующее требованиям топливо (всего 146 024 л), в 3 случаях они выявили перевозку топлива без соответствующих требованиям документов (всего 61 000 л), а в 9 случаях выявили перевозку похожего на топливо вещества без соответствующих требованиям документов (всего 222 820 кг).

В 9 случаях сотрудники департамента обнаруживали на границе не присоединенный к системе питания топливный бак, всего в баках было 3621 л топлива.

В 5 случаях на границе было выявлено предъявление фальсифицированного сообения о топливе на общее количество 261 л.



BNS