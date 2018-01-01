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В воскресенье в В ДТП в Ида-Вирумаа погиб мужчина, сообщил BNS пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны.



В воскресенье 13 часов на 137-м километре шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа произошло тяжкое ДТП, в котором погиб мужчина.



ДТП произошло недалеко от деревни Пуртсе. По первоначальным данным, ДТП произошло, когда автомобиль BMW, двигавшийся со стороны Нарвы в сторону Таллинна, совершал обгон и столкнулся с автомобилем Honda, двигавшемся по встречной полосе.



В результате столкновения автомобиль Honda выбросило с дороги в кювет. Водитель Honda скончался на месте происшествия, других пассажиров в автомобиле не было.



Личность погибшего мужчины устанавливается.



В автомобиле BMW находилось три человека. Находившийся за рулем мужчина 1985 года рождения, а также пассажиры, женщина 1987 года рождения и ребенок 2,5 лет, получили повреждения и были доставлены скорой в больницу.



"Начало этого года в дорожном движении было очень трагично и мы просим всех водителей быть очень внимательными на дорогах. При совершении обгона следует убедиться, что это безопасно, и надо воздержаться от совершения необдуманных маневров, чтобы не подвергать риску ни себя, ни других участников дорожного движения , - сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Урмас Эльми. - Полицейские работают сейчас на месте происшествия и



полиция предоставит дополнительную информацию про первой возможности.



Все обстоятельства данного трагического ДТП выяснит уголовное делопроизводство, ведением которого руководит Идаская Окружная прокуратура.



В январе в различных ДТП на дорогах Эстонии погибло девять человек.

BNS