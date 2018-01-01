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ГраницаПогранохрана задержала на Теплом озере нарушившего границу латвийского рыбака

Дата публикации: Сегодня, 12:36 Просмотрено: 90

Погранохрана задержала на Теплом озере нарушившего границу латвийского рыбака

Иллюстративное фото.

 

В четверг погранохрана задержала на льду Теплого озера (Ляммиярв) латвийского рыбака, который нечаянно зашел на территорию России.

Пограничники установили, что в 14.30 в четверг 63-летний гражданин Латвии, пешком двигавшийся по льду Теплого озера, пересек временную контрольную линию и вскоре вернулся с российской территории в Эстонию, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Погранохрана задержала мужчину на озере и доставила его на кордон Муствеэ для делопроизводства.

 

BNS

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