Погранохрана задержала на Теплом озере нарушившего границу латвийского рыбака

ГраницаПогранохрана задержала на Теплом озере нарушившего границу латвийского рыбака
Дата публикации: Сегодня, 12:36 Просмотрено: 90
Иллюстративное фото.
В четверг погранохрана задержала на льду Теплого озера (Ляммиярв) латвийского рыбака, который нечаянно зашел на территорию России.
Пограничники установили, что в 14.30 в четверг 63-летний гражданин Латвии, пешком двигавшийся по льду Теплого озера, пересек временную контрольную линию и вскоре вернулся с российской территории в Эстонию, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры.
Погранохрана задержала мужчину на озере и доставила его на кордон Муствеэ для делопроизводства.
BNS