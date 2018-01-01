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ПроисшествияОсторожно! Мошенники рассылают письма от имени Swedbank, чтобы выпытать пароли и личные данные

Дата публикации: Сегодня, 13:45 Просмотрено: 71

Осторожно! Мошенники рассылают письма от имени Swedbank, чтобы выпытать пароли и личные данные

Отделу работы с инцидентами Департамента государственных информационных систем (CERT-EE) поступило несколько сообщений, о рассылаемых сегодня утром письмах, с помощью которых мошенники пытаются выпытать различные пароли и личные данные.

Мошенники рассылают электронные письма от имени Swedbank с заголовком "Требуется дополнительная информация". В письме сообщается, что банк не смог подтвердить информацию пользователя, и прикреплена ссылка на форму, куда просят ввести дополнительную информацию: личные данные и данные кредитной карты. Единственный способ идентификации на этой странице — карточка паролей.

По словам руководителя CERT-EE Клайда Мяги, пока еще неизвестно, стал кто-либо жертвой данной рассылки и пострадал ли финансово.

Есть ли же вы ввели на сайте мошенников свои данные, то нужно при первой возможности связаться со своим банком, а также подать заявление в полицию.

 

Осторожно! Мошенники рассылают письма от имени Swedbank, чтобы выпытать пароли и личные данные

 

 

 

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