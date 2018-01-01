В Силламяэ 82-летний пешеход попал под машину

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Как сообщает rus.err.ee, накануне в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе в Силламяэ пострадал 82-летний мужчина.

Как сообщила в среду, 23 января, пресс-служба полиции, инцидент случился в 11:44 у дома №10 на улице Кеск, где переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 82-летнего мужчину сбил автомобиль Mercedes-Benz.

Пострадавшего доставили в Ракверескую больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

rus.err.ee