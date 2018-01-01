В Силламяэ 82-летний пешеход попал под машину

ПроисшествияВ Силламяэ 82-летний пешеход попал под машину
Дата публикации: Сегодня, 15:48 Просмотрено: 61
Как сообщает rus.err.ee, накануне в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе в Силламяэ пострадал 82-летний мужчина.
Как сообщила в среду, 23 января, пресс-служба полиции, инцидент случился в 11:44 у дома №10 на улице Кеск, где переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 82-летнего мужчину сбил автомобиль Mercedes-Benz.
Пострадавшего доставили в Ракверескую больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.
rus.err.ee