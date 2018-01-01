Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

ПроисшествияВ Силламяэ 82-летний пешеход попал под машину

Дата публикации: Сегодня, 15:48 Просмотрено: 61

В Силламяэ 82-летний пешеход попал под машину

Как сообщает rus.err.ee, накануне в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе в Силламяэ пострадал 82-летний мужчина.

Как сообщила в среду, 23 января, пресс-служба полиции, инцидент случился в 11:44 у дома №10 на улице Кеск, где переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 82-летнего мужчину сбил автомобиль Mercedes-Benz.

Пострадавшего доставили в Ракверескую больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

 

rus.err.ee

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
ноль + два (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100