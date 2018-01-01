Штрафы за мелкие нарушения будут фиксированными

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Как сообщает rus.err.ee, правительство Эстонии одобрило закон, согласно которому в дальнейшем платить за мелкие нарушения можно будет на месте по утвержденному прейскуранту. Суммы будут варьироваться от 20 до 80 евро.



За парковку в не предусмотренном для этого месте, курение в запрещенном для этого месте и безбилетный проезд в общественном транспорте штраф – 20 евро.

Штраф надо оплатить или оспорить решение, принятое по сокращенному делопроизводству, в течение 15 дней.

По планам, закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Управление транспортным средством с нечитаемыми регистрационными знаками – 20 евро

Парковка в запрещенном месте – 20 евро

Курение в запрещенном для этого месте – 20 евро

Безбилетный проезд в общественном транспорте – 20 евро

Игнорирование красного света светофора – 40 евро

Если водитель не уступит дорогу пешеходу – 40 евро

Непристегнутый ремень безопасности – 40 евро

Поездка на мотоцикле без шлема – 40 евро

Управление транспортным средством без страховки – 80 евро

Управление незарегистрированным транспортным средством – 80 евро

Управление транспортным средством без техосмотра – 80 евро

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