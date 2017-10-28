В 2017 году количество задержанных в Эстонии сократилось на 134 человек

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В 2017 году в тюрьмах и арестных домах в Эстонии количество задержанных сократилось за год на 134 человек.



Об этом BNS сообщила в четверг пресс-секретарь Министерства юстиции Леаныка Либеон, отметив, что в начале года задержанных было в общей сложности 2841, а к концу года их было 2707, при этом число лиц, которым было вынесено обвинение, уменьшилось на 164 человек, а число задержанных выросло на 30.



По состоянию на начало 2018 года 129 поднадзорным был назначен электронный надзор, тогда как на начало 2017 года их было 106. В прошлом году под электронный надзор были взяты в общей сложности 321 человек и в 2016 году — 276.



В течение 2017 года в период пребывания в тюрьме или тюремной больнице скончались пятеро заключенных. Четверо из них умерли от тяжелых болезней или в результате нарушения здоровья. Как и годом ранее, в 2017 году один человек в заключении покончил с собой.

BNS