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ПроисшествияВ Нарве пожилой мужчина упал с бастиона

Дата публикации: Сегодня, 11:56 Просмотрено: 71

Как сообщает rus.err.ee, вечером, 17 января, с бастиона "Глория" упал пожилой мужчина. Его доставили в больницу.

 

В Нарве пожилой мужчина упал с бастиона

 Иллюстративное фото

По сообщению Идаской префектуры, инцидент произошел около девяти часов вечера по соседству со зданием бывшей больницы на улице Карья. Здесь находится бастион "Глория".

Мужчину с помощью альпинистского снаряжения подняли наверх спасатели и передали его медикам. Пострадавшего без видимых травм доставили в больницу.

О причинах падения не сообщается.

rus.err.ee

 

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