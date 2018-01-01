В Нарве пожилой мужчина упал с бастиона

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Как сообщает rus.err.ee, вечером, 17 января, с бастиона "Глория" упал пожилой мужчина. Его доставили в больницу.

Иллюстративное фото

По сообщению Идаской префектуры, инцидент произошел около девяти часов вечера по соседству со зданием бывшей больницы на улице Карья. Здесь находится бастион "Глория".

Мужчину с помощью альпинистского снаряжения подняли наверх спасатели и передали его медикам. Пострадавшего без видимых травм доставили в больницу.

О причинах падения не сообщается.

rus.err.ee