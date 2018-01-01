Два самоубийства молодых людей в Кохтла-Ярве подряд: родители боятся, что за этим может стоять таинственная игра

Дата публикации: Сегодня, 15:27 Просмотрено: 64

”У нас в городе меньше чем за месяц покончили с собой два молодых человека, — говорит жительница Кохтла-Ярве Марина (имя изменено — прим. ред.). — Из одной компании. И ходят слухи, что сейчас среди молодежи популярна игра, когда тянут билетики, и в зависимости от того, какой номер выпадет, cовершают суицид или живут дальше”. Однако официальные органы наличие какой-либо подобной игры категорически опровергают.



Два самоубийства за полтора месяца. Оба парня из Кохтла-Ярве. Оба ровесники — им около 20 лет. Оба из одной компании. У обоих были девушки и хорошие друзья. Оба повесились. Оба дома.



”Все знакомые и родные недоумевают, зачем и почему”, — вздыхает Марина. Оба парня — друзья ее сына.

Один за другим

21 октября Игорь приехал на первом автобусе домой из Пуру (район Кохтла-Ярве), где гулял с парнями и девчонками. Через некоторое время отец зашел к нему и обнаружил уже не дышавшего сына. Он повесился.



Никто не понимал, что случилось. Вроде все у парня было хорошо. Были друзья и любимая девушка. В день смерти он приехал домой от девушки, они сидели у нее дома с компанией их общих друзей.



Спустя полтора месяца произошло еще одно самоубийство. Повесился другой парень из той же компании, Эдик.



”3 декабря нам позвонили и сказали, что мама нашла его в четыре утра в петле, — описывает Марина. — На следующий день у него должен был быть день рождения”.

Она добавляет, что парень был общительный, веселый, безотказный. 4 января он собирался в армию.



”И единственное, что странное: за месяц до смерти у него стали появляться странные статусы в сети ”Вконтакте” (социальная сеть — прим.авт. ) Например: ”Там лучше, чем здесь”, — рассказывает женщина. — Ребята говорили с ним по этому поводу, он отвечал, что типа все нормально”.

6 декабря его похоронили.



”Друзья недоумевают, не могут понять, из-за чего они так поступили, — говорит взволнованная мама. — У них у всех несколько компаний, и поговаривают, что это еще не конец. Я читаю, что некоторые мальчики и девочки пишут: ”Скоро увидимся”, ”До скорой встречи”. И мне страшно!”



С учетом того, что эти записи вскоре исчезают, Марина полагает, что ребята подтирают следы и подчищают все за собой, чтобы информация о спланированных действиях не пошла дальше.



Тем временем в городе ходят слухи, что подростки и молодежь играют в игру типа ”Синий кит”. Вытащил не ту бумажку — отправляйся на тот свет. Но ни названия игры, ни подробностей Марина не знает.



”Мой ребенок говорит, что не может понять, из-за чего оба парня покончили с собой. Ничего странного за ними не было, кроме печальных статусов, — говорит мама. — И ребенок предположил, что, возможно, они играют в игру. Я спрашиваю: ”Какую игру?”. Он замялся и говорит: ”Нуу, раньше была такая игра, когда тянешь жребий. Но про нее давно уже ничего не слышно”. Это единственный вариант, потому что больше никаких догадок их внезапного ухода нет”.

Два, но не три

Марина пыталась как бы между прочим поговорить с друзьями из компании своего ребенка насчет этой игры.



”Но те категорически опровергают само наличие этой игры. При этом не могут и сказать, что могло быть причиной, — передает суть беседы обеспокоенная мама. — Понятно, что молодежь скрытничает, мой ребенок тоже не все договаривает. Они считают себя взрослыми…”



В полиции подтвердили, что в Кохтла-Ярве были два случая, когда были найдены тела молодых людей без признаков насилия. Но сообщили, что никакой информации по поводу загадочной игры им не поступало.



”Сегодня видела нашего семейного доктора, она сказала, что был и третий мальчик, Владик, который повесился летом”, — рассказала спустя несколько дней Марина.



Однако в полиции этот факт опровергли. Во всяком случае, у них нет никакой информации о том, чтобы еще один ребенок 16–20 лет покончил с собой летом этого года. Самоубийства были, но самому молодому из покончивших с собой в этот период в этом регионе было 35 лет.

Вместе и рядом

Психолог Роман Тимофеев отмечает, что желание жить изначально очень сильно в любом человеке. И нужно очень постараться, чтобы довести ребенка до мыслей о самоубийстве.



”В то же время стоит помнить, что подростки стремятся попробовать практически все, — подчеркивает психолог. — Но мыслят очень логически и нестандартно. У них нет жизненного опыта. И на них большое влияние оказывает компания. Все эти факторы обычно приводят к тому, что под влиянием компании они ввязываются в различные истории, когда все заканчивается довольно плохо. Но обычно не так плохо, как в описанных случаях. Не летально”.



Например, подростки напиваются, пробуют наркотики, курят, попадаются полиции или какие-то еще у них возникают проблемы.



Что же делать родителям, которые волнуются, как бы их ребенок не совершил под влиянием игры и друзей роковой ошибки? Психолог говорит, что важно поддерживать с ребенком контакт, чтобы он знал, что его любят, понимают и всегда готовы выслушать.



”Но при этом важно и то, какая ситуация у вас в семье. Если ребенок не чувствует, что его любят и понимают, то если вы ему один раз это скажете, ситуация вряд ли улучшится. Это дело не одного дня, — подчеркивает психолог. — И важно поддерживать доверительный контакт со своим ребенком постоянно. Быть настроенным на него”.



Это значит, что не вызывать насильно на откровенность и не бомбардировать вопросами, а быть готовым выслушать, когда он сам захочет о чем-то поговорить.

И здесь важно не повторять ошибки некоторых родителей, которые общаются с ребенком только с точки зрения приказов и дисциплины: ”Уроки сделай”, ”В комнате убери!”, ”Почему опять двойка?”, ”Съешь все до конца”.



Но как же быть, если ребенок-подросток ведет себя как колючий ежик, ничего не говорит, на все вопросы огрызается или просто их игнорирует, и до него не достучаться вообще?



”Такое поведение сигнализирует о том, что ребенок уже чувствует, что его не понимают, его границы нарушены, и приватности никакой нет, — комментирует психолог. — Надо налаживать отношения. Но обычно подростки не ведут себя так постоянно. Уж точно не каждый день. Им по-прежнему нужна любовь и внимание родителей. Может быть, меньше, чем детям младшего возраста, но все равно нужна”.



При этом он добавляет, что, к сожалению, у ребят могли быть и другие причины для самоубийства, но о них не знают или не говорят.



”Ни один родитель никогда не признается ни друзьям, ни знакомым, ни родным, ни близким, ни даже психологу, что он видел, что его ребенку нужна была помощь, и не помог при этом”, — говорит Роман Тимофеев.

Не сделать бы последний шаг

Самоубийства — очень опасная тема. О них не пишут в полицейских сводках и, согласно общепринятой практике, обычно не сообщают в СМИ. Было замечено, что любое упоминание о суициде может спровоцировать шквал самоубийств. Возникает цепная реакция. Люди могут начать воспринимать это как выход из сложной ситуации. Даже если люди не знали этого человека. А если кто-то из известных людей совершает суицид, количество самоубийств лавинообразно возрастает.



Что уже говорить о том, когда молодым людям, у которых еще нет жизненного опыта и не до конца сформировалась устойчивая психика, сообщают о том, что двое их друзей покончили с собой один за другим. Без каких-либо явных на то причин.



В редакции ”МК-Эстонии” долго взвешивали, публиковать ли этот материал, чтобы не спровоцировать новые самоубийства и не привлечь внимание подростков к этой теме. Но в данном случае мы сочли важным и нужным предупредить других родителей о возможном распространении опасной игры. Чтобы они еще успели спасти своих детей от опасного, рокового, последнего шага.